POL-UL: (GP) Göppingen - Brand in Kamin

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am Montag in Göppingen aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den Brand gegen 20.15 in der Rosenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Qualm aus dem Dachstuhl. In einem Kamin war ein Brand ausgebrochen. Der griff auf eine Zwischendecke über wo es zu einem Schwelbrand kam. Verletzte gab es nicht. Eine Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern. Die dürfte sich jedoch in einem 5-stelligen Bereich bewegen.

