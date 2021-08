Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Rund 2.500 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht an der Pliesterbecker Straße entstanden. Dabei wurde ein silberner Mercedes C-Klasse angefahren. Die Schäden wurden am Dienstag festgestellt und angezeigt - die Unfallflucht selbst kann aber auch schon in der vergangenen Woche gewesen sein.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Freiligrathstraße wurde am Dienstag, zwischen 13.45 Uhr und 18.15 Uhr, ein blauer Toyota Avensis angefahren und beschädigt. Der Veursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Recklinghausen:

Auf dem Herforder Weg wurde zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen ein schwarzer Mercedes GLC bei einer Unfallflucht beschädigt. An der Stoßstange vorne links sind Kratzer entstanden. Die Beseitigung der Schäden wird schätzungsweise 1.000 Euro kosten.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell