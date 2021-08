Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß an Kreuzung - Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Theodor-Körner-Straße/Westfalenstraße sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 61-jährige Frau aus Recklinghausen wurde dabei leicht verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Herten war gegen 18.45 Uhr auf der Theodor-Körner-Straße Richtung Herten unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 61-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Westfalenstraße in Richtung Stuckenbusch. An der Kreuzung stießen Beide zusammen. Die Frau wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

