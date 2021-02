Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Diesel aus Lastwagen gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein unbekannter Täter eine größere Menge Diesel aus einem Lastwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer des Lastwagens kam am späten Montagabend an der Tank- und Rastanlage Am Biggenkopf Nord an. Witterungsbedingt konnte er nicht weiterfahren, daher ruhte er sich in seiner Schlafkabine aus. Als er gegen 03.30 Uhr wach wurde, musste er feststellen, dass ein Unbekannter etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank des LKW abgezapft hatte. Das Tankschloss hatte der Täter zuvor gewaltsam geöffnet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell