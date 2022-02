Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer Menschenleben in Gefahr

Detmold (ots)

Am Sonntagmorgen wurde das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Hiddesen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zu einem Wohnungsbrand gerufen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten einen ausgelösten Heimrauchmelder und riefen die Feuerwehr. Der Angriffstrupp rückte in die verrauchte Wohnung vor und rettete eine schlafende Person aus der Wohnung. Vergessenes Essen im Backofen war der Grund für die Rauchentwicklung. Die Wohnung wurde gelüftet. Der Bewohner konnte nach Untersuchungen im Rettungswagen wieder in seine Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell