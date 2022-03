Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leere Kasse aus Imbiss gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (30.03.2022) in einen Imbiss an der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr ein gekipptes Küchenfenster, stiegen ein und stahlen anschließend eine verschlossene elektronische Kasse, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

