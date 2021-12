Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Heidelberg/BAB 656 (ots)

Ein 59-jähriger Mann war am Sonntagnachmittag mit seinem Opel betrunken auf der Autobahn bei Heidelberg unterwegs. Verkehrsteilnehmern war der Opel gegen 16.30 Uhr auf der A 656 aufgefallen, da er in Schlangenlinien in Richtung Heidelberg fuhr und verständigten die Polizei. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Mannheim konnte das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen ausgemacht und schließlich im Stadtgebiet von Eppelheim gestoppt und kontrolliert werden. Bereits beim ersten Kontakt bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 59-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

