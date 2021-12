Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einen Unfall verursachte am Sonntagmorgen ein 43-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt und stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Mann befuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem BMW die Carl-Benz-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde einbehalten.

