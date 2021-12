Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Rohbauten

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen 21 Uhr am Dienstag (21. Dezember) und 15 Uhr am Mittwoch (22. Dezember) eine Stahltür in einem Rohbau an der Anton-Heuters-Straße auf. Aus einem dahinter befindlichen Lagerraum stahlen sie dann einen Werkzeugkoffer sowie ein Elektroheizgerät. Aus einem weiteren Rohbau wurde im selben Zeitraum ein Baustrahler gestohlen. Auch in diesem Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell