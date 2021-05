Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lebensgefährlicher Baumschnitt - Streckensperrung

Büchen (ots)

Betreten Sie niemals die Gleisanlangen, ganz gleich ob im Bahnhof oder auf freier Strecke. Das ist gefährlich und verboten! Dennoch musste die Bahnstrecke (Lübeck - Büchen) gesperrt werden, weil sich ein 37-jähriger Mann unbefugt in den Gleisen aufhielt. Am 18.05.2021 gegen 15:30 Uhr informierte die Polizeidirektion Ratzeburg die Bundespolizei darüber, dass ein besorgter Anrufer im Bereich Büchen eine Person am und im Gleis gesehen habe.

Daraufhin entsandten Landes- und Bundespolizei Streifen zum Ereignisort und über die Notfallleitstelle wurde die Streckensperrung veranlasst. Die Beamten konnten vor Ort einen Mann feststellen, der auf seinem Grundstück Baumpflegearbeiten ausführte. Die Äste dieses Baumes fielen in das dahinter befindliche Gleis. Auf Nachfrage gab der Mann, sich "nur kurzzeitig" in den Gleisen aufgehalten zu haben, um die Äste einzusammeln. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

