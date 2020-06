Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Souterrainwohnung

Hemer (ots)

Am letzten Wochenende drückten unbekannte Einbrecher ein Küchenfenster einer Souterrainwohnung an der Grünewaldstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse uns stahlen ein altes Handy, eine Musikbox und Parfüm. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen an die Polizei in Hemer erbeten.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell