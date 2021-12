Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack von Fahrradfahrer entwendet

Geilenkirchen (ots)

Ein Mann aus Geilenkirchen setzte sich am 22. Dezember (Mittwoch), gegen 13.45 Uhr, auf eine Parkbank an der Straße Markt. Seinen Rucksack stellte er dabei neben sich auf dem Boden ab. Kurz darauf kam ein Fahrradfahrer mit einem Herrenrad und nahm während der Fahrt den Rucksack an sich. Er fuhr über den Wurmweg in Richtung Realschule davon. Der Mann war etwa 25 bis 28 Jahre alt, hatte brau-blond gelockte Haare, eine schlanke Figur und wirkte westeuropäisch. Sein Fahrrad war ein schwarz-silbernes Mountainbike der Marke Steffens mit einer rot-gelben Federgabel. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, online einen Hinweis zu geben über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

