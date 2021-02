Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210227 Schwalmtal-Waldniel: Gewalttätiger Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstag, gegen 14:35 Uhr ging eine 32jährige Schwalmtalerin mit ihren beiden Kindern an der Hand auf dem Geh-/Radweg der Dülkener Straße in Richtung Heerstraße spazieren. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein entgegenkommender Pedelecfahrer frontal gegen den 2jährigen Sohn der Frau. Der Junge fiel hin und verletzte sich leicht. Als der Pedelecfahrer einfach weiterfahren wollte versuchte die Frau diesen festzuhalten. Daraufhin schlug der Mann der Frau mit der Faust ins Gesicht und flüchtete in Richtung der Straße Birgen. Beschrieben wird der Mann als 50 bis 55 Jahre alt, ca. 2,00 m groß mit braunem Bart. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, dunkelblauer Jacke, gelber Warnweste, schwarzem Fahrradhelm, schwarzen Handschuhen und trug ein Faceshield ("Corona-Maske") Er führte ein schwarzes Pedelec ohne Querstange, vermutlich ein Damenrad. Die Polizei Viersen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich unter Tel. 02162/3770 zu melden./JP (167)

