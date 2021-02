Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal - Ohne Führerschein am Steuer

Karlsruhe (ots)

Am Steuer eines Autos wurde am Donnerstag eine junge Frau in Bruchsal kontrolliert, die offensichtlich keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Streife fahrenden Polizeibeamten fiel die 19-Jährige mehrfach im Stadtgebiet Bruchsal auf, insgesamt über einen Zeitraum von über zwei Stunden. Bei der Kontrolle in der Kammerforststraße stellte sich heraus, dass sie offenbar keinen Führerschein hat.

Sie wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

