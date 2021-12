Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall geht letztlich glimpflich aus - Kleinkind bleibt unverletzt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagabend fuhr eine 55-jährige Honda-Fahrerin von der B3 kommend auf die Walldorfer Straße in Richtung Nußloch auf. Dabei nahm sie einer bereits auf der Walldorfer Straße in Richtung Walldorf fahrenden 52-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im Skoda die Airbags aus. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. "Glück im Unglück" hatten die vier Insassen des Hondas. Diese blieben unverletzt, obwohl sich auf dem Rücksitz ein 1-jähriges Kleinkind auf dem Schoß der Mutter ohne jegliche Sicherung befand. Die Fahrerin des Hondas muss deswegen allerdings mit einer weiteren Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei jeweils 5.000 Euro.

