Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Spurwechsel

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr fuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin in der Bammentaler Straße zunächst auf dem Fahrstreifen in Richtung Heidelberg. Als sie bemerkte, dass sie eigentlich in Richtung Kleingemünd fahren müsste, wechselte sie den Fahrstreifen und übersah dabei einen neben ihr fahrenden 73-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 4.000 Euro. Beide Personen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell