POL-WE: Kurve geschnitten und geflüchtet in Bad Nauheim + Zwischen PKW eingeklemmt in Rosbach + Einbrecher scheitern in Friedberg

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 18.11.2021

Kurve geschnitten und geflüchtet

Bad Nauheim: Eine Überraschung erlebte ein 46-Jähriger aus Bad Nauheim am Mittwochabend (17.11.) als er die Ringstraße in Richtung Gutenbergstraße fuhr. An der Einmündung Haagweg fuhr ihm von rechts ein PKW vor die Nase und schnitt dabei offenbar die Kurve. Der 46-Jährige wich mit seinem VW Kombi aus, um einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen BMW. An VW und am BMW entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils ca. 500 Euro an den Stoßstangen. Der Kurvenschneider fuhr davon, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Fahrerflucht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen Opel Corsa dunkler Farbe gehandelt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Unter Tel.: 06031/601-0 nimmt die Polizei in Friedberg Hinweise von Zeugen entgegen.

Einbrecher scheitern

Friedberg: Über den Balkon im Erdgeschoss eines Hauses im Haingrabenweg in Bruchenbrücken gelangten Einbrecher am Dienstag (16.11.) zur Terrassentür. Die versuchten die Diebe zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr aufzuhebeln. Sie scheiterten mit ihrem Vorhaben und verschwanden unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter entgegen.

Zwischen PKW eingeklemmt

Rosbach: Mit schweren Verletzungen wurde ein 90-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis am Mittwoch (17.11.) nach einem Unfall in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann stand gegen 10.10 Uhr hinter einer geparkten Mercedes A-Klasse in der Rodheimer Straße in Ober-Rosbach. Die 84-jährige Fahrerin des PKW fuhr plötzlich rückwärts und klemmte den Mann zwischen ihrem und dem dahinter parkenden Auto ein. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

