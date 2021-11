Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Frauchen gesucht! Polizei sucht Hundehalterin nach Biss in Altenstadt + Brand auf Schultoilette ohne Verletzte in Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 16.11.2021

Frauchen gesucht! Polizei sucht Hundehalterin nach Biss Altenstadt: Wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei in Büdingen nach einem Hundebiss. Am Freitag (12.11.) sprang ein Hund eine Frau in der Straße "Zum Niddersteg" an und biss ihr in die Kniekehle. Das "Frauchen" des Vierbeiners stand bei dem Vorfall gegen 19.40 Uhr daneben, weigerte sich auf Ansprache aber Name und Telefonnummer anzugeben. Sie entfernte sich mit Hund und ging Richtung Bahnübergang. Die Bissverletzung musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin und bittet um Hinweise von Zeugen. Gesucht wird eine ca. 60-Jährige Frau mit kürzeren blonden Haaren und Brille. Sie war mit Jeans, einer dunkelbraunen Jacke und Sneakers bekleidet. Bei ihrem Hund handelt es sich um einen Schäferhund-Dackel-Mischling der auf den Namen "Theo" hören soll. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise auf den Hund und die Identität seiner Besitzerin entgegen.

+

Ungebetener Gast

Limeshain: In eine Wohnung in der Carlstraße in Rommelshausen drang am Montag (15.11.) eine Person unerlaubt ein. Während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte auf bisher unbekannte Weise Zugang zur Wohnung im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Aufbruchspuren sind nicht vorhanden, entwendet oder durchsucht wurde ebenfalls nichts. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Hausfriedensbruch und bittet um Hinweise.

+

Brand auf Schultoilette - keine Verletzten, aber Sachschaden Bad Vilbel: Ein Brand an einem Gymnasium in der Saalburgstraße rief am Dienstag (16.11.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Gegen 10.55 Uhr geriet offenbar ein Handtuchspender in einer der Toiletten in Brand. Durch das Feuer entwickelte sich eine Menge Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brandherd jedoch zügig löschen. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen und bittet um Hinweise zur Entstehung des Feuers unter Tel.: 06031/601-0.

Corina Weisbrod

