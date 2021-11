Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 25 Mäntel in Butzbach gestohlen + Mit Promille in den Graben in Karben + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 15.11.2021

25 Mäntel gestohlen - Polizei sucht dringend Zeugen! Butzbach: Alpakawolle ist ein hochwertiges Naturprodukt und Bekleidung aus diesem besonderen Material nicht günstig zu bekommen. Alpakakleidung gibt es auch in einem Geschäft im Rockenberger Weg zu kaufen, u.a. Wendemäntel mit Kapuzen. Dafür interessierten sich jedoch nicht nur Kunden. Diebe hatten es ebenfalls auf die hochwertigen schwarz-grauen Mäntel abgesehen. Seit Mitte Oktober verschwanden 25 dieser Mäntel aus dem Laden. Die Ware hat einen Wert von 7500 Euro. Die Langfinger entwendeten sie mitsamt Kleiderbügeln und schleusten sie auf bislang unbekannte Weise, offenbar während der Öffnungszeiten, aus dem Geschäft. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Wem ist im Laden oder im Bereich um den Laden eine Person mit mehreren Mänteln aufgefallen? Aufgrund der großen Anzahl der entwendeten Mäntel geht die Polizei davon aus, dass diese weiterverkauft werden sollen oder bereits wurden. Gegebenenfalls wurden sie dazu auch umetikettiert. Daher ist für die Aufklärung ebenfalls wichtig zu erfahren, wo solche Mäntel zum Kauf angeboten wurden. Wer hat einen solchen Mantel erworben bzw. wem wurde er "günstig" angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Rosbach: Aus einer Gartenlaube in der Straße "Weiherwiesen" entwendeten Diebe ein Mountainbike im Wert von knapp 900 Euro. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (4.11.) und Donnerstag (11.11.) schlugen die Langfinger zu. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Laubentür auf dem Grundstück eines Wohnhauses und türmten mit dem grauen Mountainbike der Marke Bulls. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades Typ Copperhead 2 nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 auf.

Mit Promille in den Graben

Karben: Auf seinem Weg aus Richtung Frankfurt gen Norden kommt ein junger Mann am Samstag (13.11.) in einer Rechtskurve von der B3 ab. In Höhe der Abfahrt Kloppenheim landet der 29-Jährige gegen 1.50 Uhr mit seinem Ford im Straßengraben. Er bleibt unverletzt. An seinem Fahrzeug entsteht im Frontbereich Sachschaden von ca. 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergibt sich der Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1,8 Promille. Deshalb muss der Wetterauer mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellen die Polizisten sicher. Bis zur Entscheidung eines Richters darf der 29-Jährige kein Kraftfahrzeug mehr auf öffentlichen Straßen führen.

