Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schmuck und Bargeld weg + Im Keller fündig geworden + Mehrere Kellerverschläge durchsucht + Unfallflucht

Friedberg (ots)

Schmuck und Bargeld weg

Wöllstadt- Nieder-Wöllstadt: Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro nahm ein Unbekannter an sich, der am Dienstag (16.11.) in ein Reihenhaus in der Ringstraße einbrach. Zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr hebelte er eine Schiebetür auf und durchsuchte mehrere Räume. Dabei fand er sowohl Schmuck als auch Bargeld. An der Tür entstand zudem ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Kripo Wetterau, Tel. 06031/601-0, bittet um Hinweise: Wer hat den Dieb gesehen? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt?

Im Keller fündig geworden

Wölfersheim: Drei alte Laptops und ein Fahrrad entwendete ein Dieb aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rödgener Straße. Zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr am Dienstag (16.11.) betrat der Unbekannte das Haus und durchsuchte die unverschlossenen Räume. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1500 Euro, Sachschaden entstand keiner. Unmittelbar neben dem Hauseingang fanden die Polizeibeamten einen E-Scooter im Gebüsch, welcher sich als gestohlen herausstellte. Ob dies mit dem Kellerdiebstahl zu tun hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise zum Diebstahl oder zum gefunden E-Scooter nimmt die Kripo unter der Tel. 06031/601-0 entgegen.

Mehrere Kellerverschläge durchsucht

Bad Nauheim: Mehrere Kellerabteile durchsuchte ein Dieb in der Blücherstraße zwischen 17 Uhr am Sonntag (14.11.) und 10 Uhr am Dienstag. Die vorhandenen Sicherungen an den mit Holzlatten voneinander getrennten Verschlägen überwand der Langfinger, ohne dabei einen Schaden zu hinterlassen. Bisherigen Ermittlungen zufolge fand er jedoch nichts Brauchbares und flüchtete somit ohne Beute. Die Kripo Wetterau, Tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfallflucht

Karben- Petterweil: Eine eingedrückte Beifahrertür an einem geparkten Jeep hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (16.11.). Zwischen 8.15 Uhr und 8.40 Uhr entstand der etwa 900 Euro teure Schaden am grauen Renegade, der in der Martinskirchgasse parkte. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell