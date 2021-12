Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 2 Uhr und 12:30 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an einem VW, welcher in der Untermühlaustraße zwischen der Hansastraße und der Pyramidenstraße am Straßenrand geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer am beschädigten VW, kann aber unter der angegebenen Rufnummer nicht erreicht werden. Die Polizei sucht nun im Rahmen der Unfallermittlungen nach dem Fahrer. Zeugen, oder der Verursacher selbst, können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 melden.

