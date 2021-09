Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210914 - 1128 Frankfurt-Hausen: Garagenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 13. September 2021, gegen 14.40 Uhr, kam es in der Straße Am Ziehgraben zum Brand einer Garage. Zum genannten Zeitpunkt wurden an einem dort abgestellten Pkw Reparaturarbeiten durchgeführt. Ob dies Hintergrund des Brandes ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die betroffene Garage ist mit zwei weiteren Garagen verbunden. Dort gelagerte Gegenstände und die Tore wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Da auch der Pkw stark beschädigt wurde, dürfte sich der Gesamtsachschaden auf mehrere zehntausend Euro beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

