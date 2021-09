Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210914 - 1126 Frankfurt-Gutleutviertel: Taschendieb schlägt zu

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend wurde ein 65-Jähriger Opfer eines Taschendiebs. Der Ganove hatte den Mann am Parkplatz für Fernbusse zuvor mehrfach umarmt.

Gegen 18:00 Uhr kam der Unbekannte in der Pforzheimer Straße auf sein späteres Opfer zu. Er tanzte vor dem Mann, fasste ihn mehrfach an und umarmte ihn schließlich. Erst als der 65-Jährige den Unbekannten mehrfach vehement aufforderte, ihn in Ruhe zu lassen, kam er dieser Aufforderung nach. Einige Minuten später stellte der Mann fest, dass sein Smartphone gestohlen worden war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell