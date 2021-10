Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen blaues BMW Cabrio - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

In der Zeit von Montag (27.09.), 20:00 Uhr, bis Samstag (02.10.), 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein blaues BMW Cabrio der 3er-Reihe an der Virchowstraße. An dem Wagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-JB 7337 angebracht.

Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, sodass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese - auch bei kurzer Abwesenheit - in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell