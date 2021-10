Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin im Fahrstuhl bestohlen

Dormagen (ots)

Am Samstag (02.10.), gegen 12 Uhr, stieg eine lebensältere Dormagenerin in einem Hotel an der Krefelder Straße in einen Aufzug. Zeitgleich betraten auch zwei ihr unbekannte Frauen den Fahrstuhl. Eine der beiden verwickelte die Seniorin in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch, hielt ihr einen Supermarkt-Prospekt vor und fragte, wo dieser Supermarkt zu finden sei.

Die Dormagenerin dachte sich zunächst nichts dabei und verließ kurz darauf auch den Fahrstuhl. Anschließend musste sie jedoch feststellen, dass ihre Geldbörse aus der Tasche an ihrem Rollator gestohlen worden war.

Die Unbekannte, die sie angesprochen hatte, soll etwa 168 Zentimeter groß gewesen sein und hatte schulterlange dunkle Haare und dunkle Augen. Sie war dunkel gekleidet, hatte aber ein buntes Halstuch. Die zweite Frau trug eine Brille und hatte eine schwarze Schultertasche, ähnelte aber in Größe und Typ der ersten.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Frauen geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei: Taschendiebe sind derzeit vermehrt unterwegs. Seien Sie generell misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt, den Sie nicht kennen. Taschendiebe treiben vor allem dort ihr Unwesen, wo Menschen abgelenkt sind. Weitere Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

