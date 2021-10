Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fünf Personen werden teilweise schwer verletzt

Jüchen (ots)

Am Montag (04.10.), um kurz nach 5 Uhr morgens, kam es auf der Landstraße 116, zwischen den Ortsteilen Neuenhoven und Gierath aus bislang unklaren Gründen zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen war der 44 Jahre alte Fahrer eines Audis in Richtung Gierath unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug in einem Straßengraben und wurde so schwer beschädigt, dass die Insassen im Fond von der Feuerwehr geborgen werden mussten.

Drei Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen, der Fahrzeugführer und ein weiterer Insasse leichte Verletzungen.

Alle wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallaufnahme und Spurensicherung erfolgt durch das Zentrale Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Sperrung der Landstraße 116 wurde nach Abschluss der Reinigungsarbeiten gegen 09:30 Uhr aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.

