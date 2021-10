Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitag (1.10.), gegen 14:30 Uhr, hielt sich eine 79-Jährige in einer Buchhandlung an der Straße "Büchel" auf. Sie war mit einem Rollator unterwegs und hatte an dessen Griff ihre Handtasche aufgehängt. Kurze Zeit darauf musste sie das Fehlen derselben feststellen; offenkundig hatte sie jemand entwendet. Sie erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 21 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

