POL-WHV: "Mein Tempo... mein Leben" - Verkehrswacht und Polizei beteiligen sich an landesweiter Präventionskampagne - Schilder auf der B 437 aufgestellt (mit Bildern)

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich an der landesweiten Unfallpräventionskampagne "Mein Tempo ... Mein Leben!". Die Kampagne soll vor überhöhter Geschwindigkeit auf Landesstraßen und insbesondere vor dem Risiko des Baumunfalls warnen und richtet sich vor allem an junge Fahrer. Aus diesem Anlass haben sich das Polizeikommissariat Varel, die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde und der Bauhof der Gemeinde Bockhorn dem Thema angenommen und an der B 437 zwischen Seghorn und Bockhorn zwei Schilder aufgestellt. "Die Schilder zeigen die eindeutige Botschaft der Kampagne klar und deutlich: Mein Tempo, mein Leben! Jeder entscheidet selbst, wie schnell er fährt", so Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariates Varel. Schönborn, Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariates Varel, und Raimund Recksiedler, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde, kamen heute an der B 437 zwischen Seghorn und Bockhorn in Höhe des Brunner Moorweges an einem Schild zusammen und standen eingeladenen Medienvertretern Rede und Antwort. "Wir hoffen, mit den Schildern die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren zu können", erklärt Schnettler. "Runter vom Gas und den Blick auf die Straße richten! Eine kurze Unachtsamkeit könnte tödliche Folgen haben", so Schnettler weiter.

