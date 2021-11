Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6

Mannheim-Rheinau: Vollsperrung nach Fahrzeugbrand // Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr geriet auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen im Baustellenbereich ein Auto in Vollbrand. Derzeit ist die A6 aufgrund der Löscharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Walldorf sowie Viernheim auf die A5 umgeleitet.

