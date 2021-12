Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch und Vandalismus in Schulkomplex

Mannheim-Gartenstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.12.2021 und Sonntag, 26.12.2021 brachen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Gartenstadt ein und richteten zahlreiche Verwüstungen an. Die Täter schlugen ein Fenster eines Schulgebäudes im Anemonenweg ein und drangen so in die Räumlichkeiten der Einrichtung ein. Sie suchten anschließend nahezu alle Räumlichkeiten beider miteinander verbundener Gebäude der Schule auf und beschädigten Scheiben, Türen, Schränke und zahlreiche elektronische Geräte. Zudem beschmierten sie Wände mit Farbe und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Eine Geldkassette, die sie in einem Raum fanden, brachen sie auf und entwendeten den Inhalt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

