Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen im Bonner Stadtgebiet - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Bonn (ots)

Am Donnerstag (16.12.2021) führten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes des der Bonner Polizei in der Zeit von 14 Uhr bis 21 Uhr erneut Verkehrskontrollen im Bonner Stadtgebiet durch. An verschiedenen Kontrollstellen, unter anderem an Unfallhäufungsstellen, wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen überprüft.

Ein Fokus lag dabei auch auf der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführenden. Erfreulicherweise waren drei Atemalkoholvortests und drei Drogenschnelltests allesamt negativ.

Gegen 20:30 Uhr wurde in Beuel ein VW Passat mit vier Insassen angehalten und überprüft. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Halter des Wagens saß auf dem Beifahrersitz. Beide erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren. Bei einem weiteren Insassen ergaben sich Hinweise darauf, dass er sich möglicherweise illegal in Deutschland aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

In einem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen eine Radfahrer eingeleitet, der das Rotlicht einer Ampel Am Hof / Am Neutor missachtete.

Zwei Autofahrer nutzen während der Fahrt das Handy.

Weiterhin wurden 20 Verwarngelder wegen diverser Verstöße (Fahren auf dem Gehweg, TÜV, defektes Licht, Gurtpflicht) erhoben.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell