Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Durch das Aufhebeln der Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Donnerstag (16.12.2021) Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Rhenusallee in Limperich. Sie nutzten die Zeit von 15:30 Uhr bis 18:50 Uhr zur Tatausführung. Die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Bargeld unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Bonner Polizei bieten kompetente und kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral beraten. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!".

Sie möchten eine Beratung zum Thema Einbruchschutz für Haus, Wohnung, Gewerbebetrieb, Dienstgebäude oder für die frühzeitige Planung bei einem Neubau oder einer Sanierung?

Bitte melden Sie sich bei Interesse beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz an - über des Telefon unter 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

