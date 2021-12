Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 20-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend (15.12.2021) in der Bonner Nordstadt. Eine 20-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt

Zur Unfallzeit gegen 18:15 Uhr überquerten die 20-Jährige mit ihren gleichaltrigen Begleiter nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kölnstraße/Kaiser-Karl-Ring. Auf dem Fußgängerüberweg wurden sie von dem Auto eines 51-jährigen Mannes erfasst. Der Autofahrer war vom Kaiser-Karl-Ring nach rechts in die Kölnstraße abgebogen. Der 51-Jährige soll nach dem Unfall nicht sofort angehalten haben. Mehreren Zeugen und dem 20-Jährigen gelang es schließlich den Wagen zu stoppen. In der Folge kam es dann auch zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen dem Unfallfahrer und dem 20-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde beide Fußgänger verletzt, die 20-Jährige schwer. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungssanitäter in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Für eine technische Untersuchung wurde auch der Wagen des 51-Jährigen abgeschleppt und sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell