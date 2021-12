Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf/-Mehlem/Wesseling: Zwei Festnahmen nach Raub auf Spielhalle

Bonn/Wesseling (ots)

In der Nacht zum 19.08.2021 ereignete sich an der Drachenburgstraße in Bonn-Lannesdorf ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle.

Dabei hatte ein unbekannter Täter die Spielhalle betreten und den anwesenden Mitarbeiter aufgefordert, die Geldautomaten zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Seiner Forderung hatte der Unbekannte durch das Vorhalten einer Schusswaffe Nachdruck verliehen. Nachdem der Bedrohte die Automaten aufgeschlossen und das Bargeld an den Täter herausgegeben hatte, schloss der Räuber den Mitarbeiter in eine Toilette des Betriebes ein (siehe dazu auch unsere Meldung vom 19.08.2021, 09:40 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4997729).

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des für die Aufklärung von Raubdelikten zuständigen Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei konnten am Mittwochnachmittag (15.12.2021) zwei 31 und 38 Jahre alte Tatverdächtige von Spezialeinheiten an ihren Wohnanschriften in Bonn-Mehlem und Wesseling mit Untersuchungshaftbefehlen festgenommen werden. Nachdem ein Richter ihnen die Haftbefehle verkündet hatte, wurden die Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht.

