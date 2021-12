Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher in Bornheim-Sechtem unterwegs

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 15.12.2021, waren bislang unbekannte Einbrecher in Sechtem unterwegs. In der Zeit von 13.45 Uhr bis 20:00 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Hausbewohner zur Tatausführung: Unbemerkt begaben sie sich an die Gebäuderückseiten von insgesamt drei Häusern an der Bornemer Straße, der Ailbertusstraße und am Europaring. Dort brachen sie jeweils ein Fenster auf, stiegen in die Wohnungen ein und durchsuchten sie nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie unerkannt die Tatorte. Über Art und Umfang des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit den Wohnungseinbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228/150.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Beratungen Einbruchschutz an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral beraten. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!".

Sie möchten eine Beratung zum Thema Einbruchschutz für Haus, Wohnung, Gewerbebetrieb, Dienstgebäude oder für die frühzeitige Planung bei einem Neubau oder einer Sanierung?

Bitte melden Sie sich bei Interesse beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz an - über des Telefon unter 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell