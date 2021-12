Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Unbekannte bewerfen Linienbus mit Gegenständen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Am vergangenen Samstag (11.12.2021) gegen 21:15 Uhr war ein Bus der Linie 856 auf der Drachenburgstraße in Richtung der Haltestelle Mehlem Bahnhof unterwegs. Kurz vor der Hausnummer 4 vernahm der Busfahrer einen lauten Knall. Als er kurz danach die Haltestelle angefahren hatte, stellte er einen Schaden an einer der Scheiben auf der linken Seite des Busses fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Fahrgäste in dem Linienbus, die bei Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit bereits verlassen hatten.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg konnte mehrere Gegenstände aus Porzellan sicherstellen, die vermutlich auf den Bus geworfen wurden.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen und insbesondere die vier Fahrgäste des Busses, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell