POL-PDKL: Einbruch in Baucontainer sowie Diebstahl eines Kinder-Mountainbikes, Geschädigte gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wurden am Samstagnachmittag zwei Personen bei einem Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle in der Straße "Im Werth" überrascht. Ein 36-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau wurden von einer Polizeistreife in einem Aufenthaltscontainer angetroffen, zu dem sie sich durch Aufdrücken eines Fensters Zutritt verschafft hatten, wodurch das Fenster beschädigt wurde. In einem von ihnen mitgeführten Rucksack wurde auf der Baustelle gestohlenes Werkzeug aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Die beiden Täter führten weiterhin ein Kinder-Mountainbike der Marke Fischer mit, das sie zuvor an bislang unbekannter Örtlichkeit entwendet hatten.

Hinweise zum etwaigen Tatort sowie zum Geschädigten des Fahrraddiebstahls werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

