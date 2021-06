Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleintransporter mit PKW-Anhänger überschlägt sich

Wattenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf der A6 einen schweren Verkehrsunfall aufnehmen, bei dem jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein Pkw-Transporter mit einem Tandem-Anhänger auf dem ein Mercedes transportiert wurde, befuhr die A6 in Richtung Mannheim. Kurz vor der Anschlussstelle Wattenheim kam das Gespann vermutlich durch einen Fahrfehler des 50-jährigen Fahrers ins Schlingern. Dadurch überschlugen sich der Anhänger und der Pkw-Transporter und kamen auf den beiden Fahrspuren zum Liegen. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zu Beginn der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehrs schnellstmöglich über die Standspur weitergeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro

