Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignet sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der verkehrsunfallbeteiligte Motorradfahrer befuhr den dort befindlichen Kreisverkehr in Höhe der Firma "MiniTec" in Fahrtrichtung Waldmohr. Der Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dieser zog sich in Folge des Unfalles mehrere Prellungen sowie Hautabschürfungen zu. Weiterhin entstand Sachschaden am Motorrad. Der Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung in das Krankenhaus verbracht.

