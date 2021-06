Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung

Desloch (ots)

Zu einer illegalen Müllentsorgung ist es in der Zeit zwischen 11.06.2021 bis 12.06.2021 gekommen. Im genannten Zeitraum wurden in einem Waldstück bei Desloch ein Spiegelschrank und zwei Holztüren mit Verglasung unerlaubterweise abgeladen. Am Freitagabend konnte an besagtem Waldstück ein grauer Kombi, vermutlich ein Ford mit Bad Kreuznacher Zulassung, beobachtet werden. Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizei Lauterecken unter der 06382-9110 entgegen. |pilek

