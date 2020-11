POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 01. November 2020

Polizei Salzgitter

Trunkenheit im Verkehr/ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz in Peine

Ein 21-jähriger aus Ilsede fuhr am Samstag, den 31.10.20, um 19.26 Uhr, in der Braunschweiger Straße in Peine mit einem E-Scooter auf dem Gehweg. Bei einer Kontrolle durch die Polizei wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Bei einem Alkoholtest pustete der junge Mann einen Wert von 1,24 Promille. Da er auch ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war und zu keiner Zeit ein Haftpflichtschutz bestand, wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem betrunkenen Alleinbeteiligten in Barbecke

Ein 67-jähriger aus der Gemeinde Söhlde verlor in Barbecke die Kontrolle über seinen Ford Fiesta, streifte rechtsseitig einen geparkten Pkw Daewoo einer 41-jährigen Anwohnerin und kollidierte dann mit einer Grundstücksmauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der als schwer verletzt gewertete Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, konnte dort aber in das Alkotestgerät der unfallaufnehmenden Beamten pusten. Der Wert betrug 2,36 Promille. Beide Pkw beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 5000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle in Wendeburg

Am Samstagmittag, den 31.10.20 wurde angezeigt, dass ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter in Wendeburg Am Maibusch in der Zeit zwischen Mo., 26.10.2020, 18:00 Uhr und Mi., 28.10.2020, 08:00 Uhr einen parkenden Audi A 4 einer 32-jährigen aus Wendeburg beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt hatte. Am Rückstrahler und der Stoßstange des geparkten Pkw entstand eine Schadenshöhe von 600 EUR.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle in Hohenhameln

Am Samstag, den 31.10.2020 um 22:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer 60-jährtiger Zeuge aus Hohenhameln in der Weberstraße wie es in seiner Straße einen Zusammenstoß zwischen einem unbekanntem weißen Transporter und einem geparkten Daimler-Benz einer 50-jährigen Anwohnerin kam. Der Verursacher entfernte sich mit dem weißen Wagen unerkannt, bevor der Zeuge das Kennzeichen erkannte. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR. Mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei im Ilsede unter Tel. 05172-370750 in Verbindung zu setzen.

