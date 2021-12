Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen für mehr Sicherheit im Radverkehr - Ablenkung und Alkohol/Drogen im Straßenverkehr im Fokus

Bonn/Wachtberg (ots)

Am Dienstag (14.12.2021) waren Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei für mehr Sicherheit im Radverkehr unterwegs. An Kontrollstellen in Endenich, in der Bonner Nordstadt und in Beuel wurden zahlreiche Verstöße geahndet.

In elf Fällen leiteten die Polizistinnen und Polizisten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil Autofahrende Fahrräder bzw. E-Scooter auf der Pastoratsgasse überholten. Dies hat jeweils ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Eine Radfahrerin missachtete das Rotlicht einer Ampel. Sie muss mit einem Bußgeld von 60 Euro und ebenfalls einen Punkt in Flensburg rechnen.

Zehn Radfahrende/E-Scooterfahrende mussten ein Verwarngeld entrichten, da sie auf dem Gehweg fuhren oder die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug defekt war.

Wegen diverser anderer Verkehrsverstöße wurden weitere acht Verwarngelder erhoben.

Am Mittwoch (15.12.2021) lag der Fokus bei den Kontrollen des Verkehrsdienstes in Wachtberg und im Bonner Stadtgebiet auf der Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen und der Ablenkung im Straßenverkehr.

Insgesamt wurden 55 Fahrzeugführer*innen überprüft. Dabei führten die Beamtinnen und Beamten sechs Atemalkoholvortests und fünf Drogenschnelltests durch.

Bei einem 26-jährigen Lkw-Fahrer in der Bonner Nordstadt ergaben sich Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Schnelltest schlug positiv auf Cannabis an. Ihm wurde im Polizeipräsidium eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vier Fahrzeugführer*innen nutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon, darunter war ein Fahrradfahrer.

Ein Autofahrer und vier Fahrradfahrende missachteten das Rotlicht einer Ampel.

Weiterhin wurden in 24 Fällen Verwarngelder wegen diverser Verstöße (Gurtpflicht, TÜV, defekte Beleuchtung an Fahrrädern und Pkw) erhoben.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell