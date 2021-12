Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 70-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen (16.12.2021) gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Königswinterer Straße/Sankt Augustiner Straße/Niederkasseler Straße in Bonn-Beuel.

Zur Unfallzeit befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto die Königswinterer Straße in Richtung der B 56. Kurz vor der Kreuzung soll das Fahrzeug nach Zeugenangaben plötzlich beschleunigt haben. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der rechten Linksabbiegerspur ab, überfuhr die linke Linksabbiegerspur sowie die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam schließlich an einer Böschung zum Stehen. Der 70-Jährige wurde dabei zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich aber selbstständig befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle kam es in der Folge zu Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell