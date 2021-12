Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Autofahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Godesberg wurde in der Nacht zu Freitag (17.12.2021) gegen 01:00 Uhr auf einen VW Golf auf der Rüngsdorfer Straße aufmerksam. Der Fahrzeugführer steuerte den Wagen in Fahrtrichtung Rheinallee in Schlangenlinien. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Der 24-jährige Fahrzeugführer schien unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an. In dem Fahrzeug wurden zudem Drogen aufgefunden, die dem ebenfalls 24-jährigen Beifahrer zugeordnet wurden. Auf der Wache an der Zeppelinstraße schlug zudem ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis an. Ein Arzt entnahm dem Fahrzeugführer die Blutprobe. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Gegen den Beifahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

