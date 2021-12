Polizei Bonn

POL-BN: Randalierer in Bonn-Rüngsdorf - 27-Jähriger belästigte und beleidigte Passanten - Widerstand gegen Einsatzkräfte

Bonn (ots)

Am 16.12.2021, gegen 15:00 Uhr, meldeten Passanten über den polizeilichen Notruf einen Randalierer, der im Bereich der Seufertstraße unterwegs war und mehrere Personen scheinbar wahllos beleidigte und bedrohte. In einem Supermarkt kam es nach dem aktuellen Ermittlungsstand zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter - hierbei zog der 27-Jährige seinen Mund-Nasenschutz herunter und bespuckte den Geschädigten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung traf den Beschuldigten kurze Zeit später in der Nähe eines Spielplatzgeländes an und kontrollierte ihn. Hierbei setzte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen körperlich zur Wehr und spuckte um sich. Der Randalierer wurde schließlich von den Einsatzkräften fixiert - darüber hinaus wurde ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen.

Auf richterliche Anordnung wurde der 27-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Gewaltkriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, schließlich in das Polizeigewahrsam verbracht. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

