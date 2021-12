Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ückesdorf: Haltestellenmast bei Verkehrsunfall beschädigt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (15.12.2021) in Ückesdorf. Ein Renault Traffic war gegen den Mast der Bushaltestelle "An den Kreuzen" auf der Straße Zum Wingertsberg gefahren bzw. gerollt. Der Mast befand sich in Schieflage. Der Fahrer des Kastenwagens hatte angegeben, dass er den Wagen gegen 12:16 Uhr mit angezogener Handbremse vor Hausnummer 7 abgestellt hätte, um Pakete auszuliefern. Als er gegen 12:23 Uhr zu dem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er den Wagen ca. 50 Meter weiter an der Bushaltestelle vorgefunden. Da er das Auslieferungsfahrzeug mit laufendem Motor abgestellt hatte, vermutet der Paketzusteller, dass eine Dritte Person den Wagen unbefugt in Gebrauch genommen hat.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

