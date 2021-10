Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Update zum Brand in Mehrfamilienhaus in Bullay

Bullay (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021 kam es gegen ca. 05:05 Uhr zu einem Gebäudebrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bullay in der Brautrockstraße (siehe Presseerstmeldung - Brand in Mehrfamilienhaus vom 31.10.2021 um 05:48 Uhr). Der Brand konnte mittlerweile durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand noch ungeklärt. Durch den Brand zogen sich drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Brautrockstraße zeitweilig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich 41 Kräfte der Feuerwehren Zell, Bullay und Alf, sowie zwei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizei Zell. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei getätigt.

