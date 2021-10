Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 31.10.2021

Daun/Immerath (ots)

Leitpfosten herausgerissen und auf die Fahrbahn geworfen

Ereignis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Ort: 54552 Immerath, L16 Zeit: 31.10.2021, 04:52 Uhr In der Nacht zum Sonntag wurden der Polizei Daun von Verkehrsteilnehmer auf der L16 zwischen Immerath und Lutzerath zwei offensichtlich betrunkene Fußgänger gemeldet. Diese hätten mindestens zwei Dutzend Leitpfosten herausgerissen, die nun teilweise auf der Fahrbahn liegen würden. Durch die Beamten wurde die Situation vor Ort wie gemeldet festgestellt. Ebenso konnten die beiden Fußgänger angetroffen werden. Es handelte sich um zwei junge Männer im Alter von 22 und 27 Jahren aus der Verbandsgemeinde Ulmen. Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren. Ferner werden ihnen die Kosten der Wiederaufstellung der Leitpfosten in Rechnung gestellt.

