Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 31.10.2021

Gerolstein (ots)

Aufmerksame Zeugen tragen zur Klärung einer Unfallflucht bei

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: 54568 Gerolstein, Sarresdorfer Straße Zeit: 30.10.2021, 15:00 Uhr. Der Fahrer eines Transporters beschädigte am Samstagnachmittag auf dem ALDI-Parkplatz in Gerolstein beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw und entfernte sich, ohne sich um den nicht unerheblichen angerichteten Schaden an dem Pkw zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei Daun. Zudem wurden Fotos von dem flüchtenden Kastenwagen mit belgischen Kennzeichen gemacht. Nach Aufnahme der Ermittlungen durch Beamte der PI Daun und PW Gerolstein konnte der belgische Kastenwagen und der ebenfalls in Belgien wohnhafte 19-jährige Fahrer in Mürlenbach angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem konnte Dank der aufmerksamen Zeugen gewährleistet werden, dass die Geschädigten des geparkten Pkw ihre Schadensersatzansprüche gegenüber dem ermittelten Verursacher geltend machen können.

