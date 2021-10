Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach gesuchter Mann festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 40-Jähriger, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde konnte am Hauptbahnhof durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 40-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Bundespolizei fest, dass drei Haftbefehle gegen diesen zu vollstrecken waren. Wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Betrug war insgesamt ein Betrag von 1800 Euro zu begleichen. Da der 40-Jährige den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt 180-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

